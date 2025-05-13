انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا.. التشديد على منع كافة وسائل الغش.. التنبيه على المراقبين بتفتيش الطلاب.. ومنع دخول اللجان بعد 5 دقائق من توزيع الأسئلة

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء وسط تعليمات مشددة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الخاصة بالترم الثاني اعتبارا من غدًا الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع كامل حتى يوم الأربعاء الموافق 21 من مايو 2025، وتأتي تفاصيل الجدول على النحو التالي:

الأربعاء 14 مايو 2025: اختبار مادتي الفقه، واللغة العربية (نحو وصرف).

الخميس 15 مايو 2025: اختبار مادتي أصول الدين (التفسير والحديث)، والعلوم.

السبت 17 مايو 2025: اختبار مادتي اللغة العربية (المطالعة والنصوص)، والهندسة.

الأحد 18 مايو 2025: اختبار مادتي أصول الدين (التوحيد والسيرة)، والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 19 مايو 2025: اختبار مادتي القرآن الكريم وتجويده، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 20 مايو 2025: اختبار مادتي الثقافة الإسلامية، والجبر.

الأربعاء 21 مايو 2025: اختبار مواد اللغة الأجنبية، والتربية الفنية، المستوي الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

الأربعاء 15 يناير: التربية الإسلامية - الدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 18 يناير: الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأحد 19 يناير: العلوم - المهارات المهنية.

الاثنين 20 يناير: اللغة الإنجليزية - المستوى الرفيع.

المحظورات على المنتدبين داخل لجان النقل والشهادات الأزهرية

كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية المحظورات على المنتدبين داخل لجان النقل والشهادات الأزهرية وتعلّق في مكان واضح لجميع المنتدبين والتي جاءت كالتالي:

يُحظر على جميع العاملين المنتدبين باللجنة أن تكون معهم سيارة خاصة أو أية أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، ويسري ذلك أيضًا على أعضاء الأمن وندب الاستقبال.

يُحظر على الطلاب المنتظمين الحضور إلى مقر اللجان أو سماعات البلوتوث أو السماعات العادية، وكذلك أجهزة الاتصال اللاسلكي أو الأجهزة أو الساعات الذكية، ويتم تفتيشهم عند الدخول من قبل عضو الأمن من خلال العصا الإلكترونية.

يُحظر على أعضاء اللجان اصطحاب الأجهزة الإلكترونية والسماعات بأنواعها المختلفة، حيث إن هذه المحظورات تُعد من وسائل الغش، وتُعرض العضو للمساءلة القانونية حال حيازتها داخل اللجنة.

يُحظر على أعضاء اللجان اصطحاب أكثر من محفظة واحدة صغيرة الحجم (محفظة جيب).

يُحظر على المنتدبين ارتداء العباءة أو الجلباب أو القفطان داخل مقار اللجان، ولا يُسمح لهم سوى بالزي الرسمي (بدلة أو قميص وبنطلون).

يُحظر على جميع العاملين المنتدبين باللجنة التدخين نهائيًا داخل مقر اللجنة أو الفناء أو الحجرات، ومن يخالف ذلك يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

يُحظر على عضو الأمن ترك البوابة والدخول إلى مقر اللجنة إلا لأمر طارئ.

يُحظر على عضو الأمن أن يتولى تفتيش الطلاب في وجود أحد أعضاء الأمن من المعلمين، ويُشترط أن يكون بصحبته عضو من طاقم اللجنة.

يُحظر على أي عضو دخول مقر اللجنة أو المبنى إلا من الباب المخصص لذلك ويمر على الأمن لأخذ التعليمات اللازمة.

يُحظر على الأعضاء المنتدبين الدخول إلى حجرات الإدارة أو حجرة رئيس اللجنة إلا للضرورة القصوى وبعد الاستئذان، ويُعتبر اختراقًا للموانع النظامية ويُعرض العضو للمساءلة القانونية.

يُحظر على المنتدبين داخل اللجنة الجلوس داخل الحجرات أو حجرة المدير الإداري أو الكنترول، أو التحرك دون إذن مسبق، ويُشترط أخذ إذن مسبق.

يُحظر على المنتدبين التعامل المباشر مع الكنترول أو لجنة النظام والمراقبة إلا من خلال رئيس اللجنة.

يُحظر على أعضاء اللجان إحداث أية ضوضاء أو الحديث في ممرات اللجنة أو أمام اللجان أو الطلاب، ويجب الالتزام بالهدوء التام.

يُحظر على الطالب ارتداء النظارة الشمسية أو الساعات أو القبعة أو أية أدوات تُثير الشك، ويجب على عضو الأمن التأكد من ذلك.

يُحظر على عضو من أعضاء اللجنة دخول مقر اللجنة بدون بطاقة تحقيق الشخصية، أو إثبات شخصية رسمي آخر بسبب نسيان البطاقة.

يُحظر عقد أية اجتماعات داخل اللجنة أو داخل الحجرات أو الفناء.

يُحظر عقد امتحان شفوي للطلاب إلا بمقر اللجنة، وفي نفس اللجنة.

يُحظر عقد الامتحانات الشفوية للطلاب من غير أبناء اللجنة أو من أبناء الخارج أو الدول وإن جميع أوراق إجابتهم تُرسل للجانهم الأصلية بعد الامتحان.

يُحظر على أعضاء اللجان تناول المأكولات أو المشروبات داخل حجرات اللجان.

يُحظر على الطالب المنتدب دخول اللجنة بعد مرور خمس دقائق دقيقة من بدء اللجنة.



يُستثنى من المحظورات:

يستثنى أعضاء لجان المتابعة من قطاع المعاهد أو المشيخة من حمل الهاتف داخل اللجان.

يستثنى رئيس اللجنة فقط من حمل تليفون محمول وذلك لسرعة التواصل به عند الحاجة، ويُمنع على من دونه.

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