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اقتصاد

البنك الزراعي يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس 2025

البنك الزراعي
البنك الزراعي

حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية "Excellence in core Banking" خلال الدورة التاسعة والعشرون من مؤتمر فينوفكس شمال أفريقيا " "Finnovex North Africa 2025، والذي يجمع كبار الخبراء والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للإنجازات الملحوظة التي حققها البنك الزراعي المصري في تحديث أنظمته المصرفية الأساسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات آمنة وسريعة لتلبية احتياجات عملائه. 
وبهذه المناسبة، أكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري، أن البنك شهد تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، وذلك بعد  تطوير وتحديث مركز المعلومات " Data Center " بالمركز الرئيسي للبنك، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه، فضلًا عن تشغيل نظامه البنكي الفينيكال finicale"" والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل.

 


وأكد السباعي، أنه تم ضخ استثمارات ضخمة لإنجاز استراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية في وقت قياسي، حيث أعاد البنك تأهيل وتحديث شبكة فروعه، وتطوير قنوات الاتصال الداخلية، مما سهل عملية الاتصال وسرعة حل المشكلات، بالإضافة إلى تطبيق النظم القياسية للتأمين السيبراني للأجهزة والبيانات، كما أنه تم تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية للتعامل مع المنظومة التكنولوجية الجديدة.

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