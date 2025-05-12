الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على الطريق الزراعي بقنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص في قرية الجبلاو مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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