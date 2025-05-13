الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة علي حريق شب في مصنع كرتون بالقليوبية

حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو
حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في مصنع كرتون وبكر وورق كبير بقليوب.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره المادية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تعليم القليوبية تنظم جلسات تدريب لطلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت الجديد

إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة في القليوبية

السيطرة علي  حريق مصنع كرتون بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حريق شب في مصنع كرتون وبكر وورق كبير بقرية بلقس قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية بـ3 إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو 
حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو 
حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو 
حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حريق مصنع كرتون مديرية أمن القليوبية قليوب

مواد متعلقة

إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة في القليوبية

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية لتفقد مستشفى الناس

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مجزر كفر شكر الآلي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

الأعلى للجامعات يعلن القوائم النهائية للمرشحين علي رئاسة 5 جامعات

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

رئيس قناة السويس يرد على ترامب بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية

بخطأ من عواد، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الزمالك (صور)

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد صدور قانون الإيجار القديم

أول تعليق من سوريا علي تصريحات ترامب برفع العقوبات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المواعيد والملاعب.. ما تريد معرفته عن نهائيات بطولات يويفا للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفلفل الحار في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

ما حكم صلاة الجمعة حال اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟، أحمد كريمة يجيب

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

المزيد
الجريدة الرسمية