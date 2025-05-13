السيطرة علي حريق شب في مصنع كرتون بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في مصنع كرتون وبكر وورق كبير بقليوب.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره المادية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

السيطرة علي حريق مصنع كرتون بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حريق شب في مصنع كرتون وبكر وورق كبير بقرية بلقس قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية بـ3 إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو

حريق مصنع كرتون بالقليوبية،فيتو

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