الثلاثاء 13 مايو 2025
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إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

هيئة الأرصاد الجوية  أعادت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء فتح الميناء اليوم الثلاثاء أمام دخول وخروج السفن، بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

 

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية 

 

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعها سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع فرصة ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء ليسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

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