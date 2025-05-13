مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بوسط سيناء

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية / الحسنة أمام قرية الجفجافة، تجاه الإسماعيلية، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع عبد الله يوسف علي موسى 33 سنة الإقامة الحسينية -شرقية، بينما أصيب أحمد منصور علي 45 سنة الإقامة شبين الكوم منوفية أصيب كسر بالذراع الأيسر، وأحمد جابر عودة 43 سنة أصيب اشتباه نزيف داخلي بالمخ على إثر كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة تامة، صبري الشبراوي حسن 38 سنة أصيب بكسر بالسائق اليمنى وآخر بالفخذ الأيسر وجروح بالوجه، عبد السلام عاشور عبد السلام 38 سنة مقيم المنيا أصيب كسر بالفخذ الأيمن والضلوع، وهاني محمد سليم سالم 48 سنة مقيم رمانة شمال سيناء أصيب بكدمات بالصدر والكتف الأيمن.

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