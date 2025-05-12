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أخبار مصر

حالة الطقس غدا، فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة، غدا الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع فرصة ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة الفيوم

صدمة لسكان الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الثلاثاء، ليسود  طقس حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سينا.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

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