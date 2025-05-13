الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بن شرقي يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا

بن شرقي
بن شرقي

فاز أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه مع سيراميكا كليوباترا  ، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل بن شرقي هدف اللقاء الوحيد، ليقود الأهلي لحصد النقاط الثلاث.

 

وواصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد

 

 

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني  بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام  نظيره فريق سيراميكا كليوباترا،

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

 

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة. 

 

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا 

 

 

 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، أشرف بن شرقي.  

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أمام سيراميكا الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الاهلي وسيراميكا اشرف بن شرقي

مواد متعلقة

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويواصل صدارة الدوري المصري (صور)

شاهد، استقبال الجهاز الفني للأهلي لـ علي ماهر مدرب سيراميكا

الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف بعد 60 دقيقة (صور)

الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف "بن شرقي" في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

شاهد، حديث جانبي بين بنشرقي وحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويواصل صدارة الدوري المصري (صور)

لجنة محددات العدالة الاجتماعية: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقرار قانون الفتوى.. دار الإفتاء تطلق برنامجا تدريبيا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية