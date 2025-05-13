الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

انهيار جزئي لـ حوائط عقار بشبرا الخيمة دون وقوع إصابات

سقوط حائط منزل بشرا
سقوط حائط منزل بشرا الخيمة القليوبية،فيتو

شهدت منطقة مدينة السلام بحي شرق شبرا الخيمة  حالة من الاستنفار، بعد سقوط أجزاء من حوائط أحد العقارات الواقعة بشارع غبريال سعد، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة ودفع الأجهزة التنفيذية للتحرك الفوري.

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دون وقوع إصابات سقوط حوائط عقار بشبرا الخيمة

وأفادت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة أنها تلقت البلاغ، عبر إدارة المتابعة الميدانية، التي رصدت الحادث ورفعتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من فرق الطوارئ شملت إدارة التنظيم، فرق المتابعة الميدانية، الحماية المدنية، وطوارئ الغاز، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكدت مصادر مسئولة بالحي أن التحرك السريع من فرق الطوارئ أسهم في تأمين الموقع ومنع تفاقم الوضع، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، وسط متابعة ميدانية دقيقة للموقف.

وأضافت المصادر أن العقار الذي شهد السقوط جزئيًا عبارة عن مبنى قديم، ويجري حاليًا إعداد تقرير فني شامل لتحديد أسباب الحادث وبيان مدى سلامة الهيكل الإنشائي للعقار، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم تعرض السكان لأي خطر في المستقبل.

معاينة أولية لموقع عقار شبرا الخيمة

وأجرت إدارة التنظيم  معاينة أولية للمبنى، في حين عملت فرق طوارئ الغاز على تأمين أي توصيلات قد تكون تأثرت جراء السقوط، منعًا لأي تسرب محتمل، فيما تولت قوات الحماية المدنية تأمين المنطقة المحيطة.

من جانبها، دعت رئاسة حي شرق شبرا الخيمة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تصدعات أو علامات خطورة على العقارات المجاورة، مؤكدة أن سلامة المواطنين على رأس أولوياتها، وأن التعامل مع مثل هذه البلاغات يتم بأقصى درجات الجدية.

ويعد هذا التحرك السريع نموذجًا واضحًا لتكامل العمل بين الجهات التنفيذية وخطط الاستجابة العاجلة التي تطبقها الدولة للتعامل مع الأزمات والمخاطر المحتملة داخل المناطق السكنية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية في بعض المناطق القديمة.
 

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