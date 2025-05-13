الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

مران استشفائي للاعبي منتخب الشباب بعد الفوز على غانا (صور)

مران استشفائي لمنتخب
مران استشفائي لمنتخب الشباب، فيتو

خاض لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة تدريبات استشفائية اليوم فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء المغرب بعد غد الخميس باستاد الدفاع الجوي فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية الجارية فى ضيافة مصر.

تدريبات ترويحية للاعبي منتخب مصر

وجاءت التدريبات الترويجية لمنتخب الشباب فى أجواء تفاؤلية بعد نجاح أحفاد الفراعنة بقيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه فى حجز تذكرة التأهل للمونديال رفقة المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا ويتطلع احفاد الفراعنة لمواصلة المسيرة والمنافسة بقوة عن اللقب الأفريقي وسط دعم مكثف من مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو الفيفا.

 

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

ويضم الجهاز الفني  لمنتخب الشباب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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