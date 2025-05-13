محافظ الغربية يشهد توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي وزن بلغ 2 طن، تم تخصيصها لصالح المواطنين المستحقين في مختلف مراكز ومدن المحافظة،

جاء بحضور الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وحسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا،

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية، تحت مظلة “صكوك الإطعام”، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المبادرة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى عن مد يد العون لكل من يحتاج، بما يحفظ كرامته ويصون إنسانيته.

وأضاف المحافظ أن عملية التوزيع تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وفق آلية دقيقة ومحكمة تستند إلى قواعد بيانات موثقة، لضمان وصول اللحوم إلى المستحقين الحقيقيين، لا سيما الأسر المُدرجة ضمن برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية في التوزيع وتكافؤ الفرص.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تولي أهمية كبرى لمثل هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني، والتي تعكس التزام الدولة بجوانب التنمية الاجتماعية إلى جانب المشروعات القومية والتنموية الكبرى، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع كافة الجهات المعنية لتقديم يد العون لكل من يحتاج، من خلال مبادرات مستمرة ومتكاملة على مدار العام.

كما أعرب اللواء الجندي عن بالغ تقديره لوزارة الأوقاف وقياداتها على ما تبذله من جهود نوعية في دعم العمل الخيري والمجتمعي، مثمنًا حرصها على توصيل الدعم لمستحقيه بشكل منظم ومحترم، بما يعكس الوجه الحضاري للعمل الاجتماعي في الدولة المصرية الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة تأتي في إطار سلسلة من الدُفعات المتواصلة التي تم تخصيصها لمحافظة الغربية ضمن مشروع “صكوك الإطعام”، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات وزارة الأوقاف في مجال العمل الخيري، بالشراكة مع مختلف الجهات التنفيذية، لضمان استهداف دقيق وعادل للفئات المستحقة في المحافظات، مع مراعاة البعد الجغرافي وتنوع احتياجات المناطق.

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