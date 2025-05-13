واعظات وزارة الأوقاف يشهدن "تجليات السلام الإنساني" في مكتبة الإسكندرية

نظَّمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، في مقر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية بالقاهرة، ندوة ثقافية- حول "تجليات السلام الإنساني في اللغة العربية"، وذلك بحضور كوكبة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية.





بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من الدكتورة الشيماء الدمرداش منسق الفعالية ومدير مشروع "إعادة إصدار كتب التراث" بمكتبة الإسكندرية.

أكدت فيها أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الأوقاف، فيما يخص ملف تجديد الخطاب الديني، وبناء الإنسان المصري وتنمية وعيه الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وتمكين المرأة المصرية من أداء دورها الريادي في المجتمع وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.



ثم ألقى الدكتور مدحت عيسى مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان: "تجليات السلام الإنساني في اللغة العربية"، بالحديث عن السلام لغة واصطلاحًا، ثم تناول المصاحبات اللغوية للفظة "السلام"، مثل: السلام النفسي، السلام الداخلي، والحل السلمي، وحفظ السلام.



وعن أنواع السلام، أوضح عيسى أن هناك سلام بين دول، وسلام بين جماعات بشرية، وسلام في داخل الأسرة، وسلام بين المرء وذاته. ولعل أقرب مفاهيم السلام التي وردت في الإسلام هو السلام الاجتماعي فهو الهدوء، والاستقرار، والصحة، والنماء، والحب بين أفراد المجتمع الواحد، ثم جمع هذه الأنواع المختلفة تحت نطاقين هما: السلام بين البشر، والسلام مع الله عزَّ وجل.

واختُتمت الفعالية بجولة داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، حيث قام الحضور بمشاهدة عروض” بانوراما التراث"، التي يُعرَض من خلالها تاريخ مصر عبر العصور، وزيارة قاعة "فرسان السماء"، وقاعة "المشروعات"، حيث شاهدوا تطبيق حوائط المعرفة، وقاعة "سينماتيكا" التي تعرض أفلامًا ثلاثية الأبعاد.





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