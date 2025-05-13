مائدة مستديرة ودورة تدريبية للصحافة المحلية للاتحاد الأوروبي في الإسكندرية

نظم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة ودورة تدريبية للصحافة المحلية في الإسكندرية، تحت عنوان مشاريع الاتحاد الأوروبي في مصر في قطاع المياه من عام 2021 إلى عام 2027.

و جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن عياد مدير قطاع المياه والبنية التحتية المجتمعية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ومجموعة من الاستشاريين لمشروع المياه بالاتحاد الأوروبي والدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي لمحافظ الاسكندرية وممثلين عن شركات الصرف الصحي والنقل العام بالإسكندرية وصحفيين وإعلاميين من مختلف الجرائد.

تضمن برنامج الورشة أربع جلسات رئيسية، جاءت على النحو التالي الجلسة الأولى حيث تناولت فهم مشاريع الاتحاد الأوروبي وآثارها المحلية والإطار التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، ومبادرات فريق أوروبا وأمثلة على المشروعات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال المياه وكيفية حصول الصحفيين على المعلومات وتفسيرها بشكل فعّال.

تناقش الجلسة الثانية أهمية قضايا المياه، حيث نسلط الضوء على دور الإعلام في زيادة الوعي المجتمعي بشأن ندرة المياه وتأثيراتها البيئية. سيكون الصحافيون بمثابة حلفاء وداعمين لقضايا المناخ والمياه، مع تقديم أمثلة رائدة للتغطية الإعلامية التي تركز على هذا الموضوع الحيوي.

وتناولت جلسة الثالثة أدوات وطرق التحقيق الصحفي في مجال المياه، تشمل استراتيجيات البحث عن المعلومات الدقيقة والموثوقة، مثل الوثائق المتعلقة بالمشاريع والدراسات والأبحاث العلمية، وصور الأقمار الصناعية كما تتضمن الجلسة أهمية لقاء أصحاب المصلحة، بما في ذلك مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المواطنين وتم التركيز أيضًا على عناصر السرد البصري واستخدام الوسائط المتعددة بشكل فعّال لرواية قصص مرتبطة بالمياه.

وتناولت الجلسة الرابعة إعداد تقارير شاملة وأخلاقية حول قضايا المياه، مع التركيز على تجنب المعلومات المضللة وتحقيق الدقة وتم تسليط الضوء على أصوات المجتمعات الضعيفة المتأثرة بالمشكلات المتعلقة بالمياه. كما تقديم نصائح لإعداد تقارير تأخذ بعين الاعتبار حساسية الفوارق بين الجنسين وتغير المناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.