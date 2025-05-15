بالأسعار، أسرة ودواليب فردية ومتعددة الاستخدامات بمعرض أثاث دمياط بمدينة نصر (فيديو وصور)

يشهد جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر إقبالًا كبيرًا على فعاليات "معرض أثاث دمياط"، الذي أطلقته نقابة صناع الأثاث بدمياط تحت شعار "من الصانع للمستهلك".

ويستمر المعرض، الذي يشارك فيه حوالي 100 عارض من كبرى شركات ومصانع الأثاث بدمياط، حتى السابع عشر من مايو الجاري، ليقدم لزوار القاهرة تجربة فريدة للاطلاع على أحدث تصميمات الأثاث الدمياطى الفاخر بأسعار تنافسية وخصومات تصل إلى 40%.

ويتميز المعرض هذا العام بتركيزه اللافت على بيع القطع الفردية للأثاث، وهو ما يتماشى مع توجهات الكثير من العملاء الذين يبحثون عن حلول مرنة لتأثيث منازلهم، ويتيح لهم حرية اختيار القطع التي تناسب احتياجاتهم ومساحاتهم بشكل دقيق.

وفي هذا السياق، يقدم "محمود شاهين"، صاحب إحدى شركات إنتاج الأثاث والديكور والانتيك المشاركة في المعرض، عرضًا تفصيليًا لتشكيلة واسعة من المنتجات الفردية التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.

أسرة ودواليب فردية ومتعددة الاستخدامات

يبرز جناح كراكيب بتشكيلته المتنوعة من الأسرة الفردية والأسرة ذات الطابقين، المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب الطبيعية كخشب الزان والكونتر والأبلكاش الروسي وخشب السويد.

وتتراوح مقاسات الأسرة الفردية بين متر واحد و160 سم، بينما يمكن تنفيذ مقاسات أكبر حسب طلب العميل. وتبدأ أسعار الأسرة من 4000 جنيه شاملة "الملة" المصنوعة من خشب السويد.

إلى جانب ذلك، يقدم المعرض مجموعة واسعة من الدواليب الفردية بمقاسات تبدأ من 120 سم وتصل إلى 2.5 متر، مع إمكانية تنفيذ مقاسات خاصة وتصميمات داخلية متنوعة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة.

وتبدأ أسعار الدواليب من 10500 جنيه وتصل إلى 25000 جنيه حسب الحجم والتصميم.

تنوع كبير في ترابيزات الشاشة والجزامات

يولي المعرض اهتمامًا خاصًا بتشكيلة ترابيزات الشاشة (التيفيونيت) التي تأتي بمقاسات متنوعة تبدأ من 120 سم وتصل إلى 2.5 متر، وبأسعار تتراوح بين 4500 و8500 جنيه حسب الحجم والموديل والإضافات.

كما يقدم المعرض موديلات مبتكرة من ترابيزات الليفينج الميكانزم التي يمكن تحويلها إلى ترابيزات سفرة، وتتميز بخامات عالية الجودة مثل خشب الكونتر المغطى بطبقة HPL المقاومة للمياه والحرارة، حيث يبلغ سعر أحد هذه الموديلات بعد الخصم 7500 جنيه بعد أن كان 10500 جنيه.

وتتوفر أيضًا ترابيزات ليفينج أخرى بأسعار تبدأ من 3500 جنيه للأخشاب الطبيعية و4500 جنيه للأستانلس.

ولمحبي التنظيم والأناقة، يقدم المعرض تشكيلة مميزة من الجزامات المصنوعة من الأخشاب الطبيعية بموديلات وأحجام مختلفة، تبدأ أسعارها من 5000 جنيه وتصل إلى 8500 جنيه، وبمقاسات تتراوح بين 65 سم و135 سم، مع إمكانية تنفيذ مقاسات أكبر حسب الطلب.

ركنات مريحة وبوفيهات ونيش بتصميمات فريدة

تتضمن معروضات الأثاث الفردي أيضًا ركنات أنيقة ومريحة تبدأ أسعارها من 20000 جنيه، وتتميز بهياكلها المصنوعة من خشب الزان عالي الجودة وإسفنجات بكثافة 36 "ميديام" التي ينصح بها الخبراء لكثرة استخدام الركنات.

كما يضم المعرض تشكيلة راقية من البوفيهات الفردية التي تتناسق مع ترابيزات السفرة، بالإضافة إلى النيش بأحجام وتصميمات متنوعة، تبدأ أسعارها من 8000 جنيه، وتتوفر بدرفة واحدة أو درفتين وبمقاسات تتراوح بين 70 سم ومتر ونصف.

لمسة عصرية مع ترابيزات الأستانلس

يحرص المعرض على تلبية كافة الأذواق من خلال تقديم مجموعة من ترابيزات الليفينج المصنوعة من الأستانلس عالي الجودة (قطاعات 304) والذي يتميز بضمان لمدة خمس سنوات من المصنع.

وتبدأ أسعار هذه الترابيزات من 4500 جنيه وتصل إلى 6500 جنيه.

حلول متكاملة للشاليهات والفنادق

لا يقتصر المعرض على الأثاث المنزلي فقط، بل يقدم أيضًا حلولًا متكاملة لتأثيث الشاليهات والمصايف والفنادق، بما في ذلك الطقوم العربية المميزة والدواليب النمطية التي تتناسب مع طبيعة هذه الأماكن.





يؤكد "محمود شاهين" على احترافية شركته في تنفيذ التصميمات الخاصة التي يقدمها العملاء، حتى تلك المستوحاة من صور خارجية.

كما يشدد على جودة الخامات المستخدمة، والتي تعتمد بشكل أساسي على الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى استخدام قطاعات الأستانلس 304 مع ضمان لمدة خمس سنوات.

ويولي المعرض اهتمامًا كبيرًا بخدمة العملاء، حيث يوفر متابعة وخدمة ما بعد البيع لضمان رضا العملاء وحل أي مشكلات قد تطرأ.

خصومات غير مسبوقة وأسعار تنافسية

يعد "معرض أثاث دمياط" فرصة حقيقية للباحثين عن الجودة والتميز بأسعار مناسبة، حيث يقدم العارضون خصومات تتراوح بين 20% و40% على مختلف المنتجات، مما يجعل الأسعار أكثر تنافسية مقارنة بأسعار السوق الأخرى.

وفي تصريح له، أكد محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الاثاث بدمياط، أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو دعم صناع الأثاث بدمياط ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم عالية الجودة، وفي الوقت نفسه إتاحة هذه المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية ومحاربة الغلاء في قطاع الأثاث.

وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن "معرض أثاث دمياط" المقام حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر يمثل المشاركة العاشرة أو الحادية عشر للنقابة في مثل هذه الفعاليات، وقد شهد هذا العام إقبالًا غير مسبوق من الزوار الذين أشادوا بتنوع المعروضات وجودة التصنيع والأسعار المناسبة.

يمثل المعرض فرصة ذهبية للمهتمين بتجديد منازلهم أو تأثيثها بقطع فريدة وعالية الجودة بأسعار لا تقبل المنافسة، ويدعو الجميع لزيارة أرض المعارض بمدينة نصر قبل انتهاء فعالياته في السابع عشر من مايو للاستفادة من العروض والخصومات المميزة.

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