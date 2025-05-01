انطلاق موسم حصاد 41 ألف فدان بصل بالدقهلية (صور)

بدأ المزارعون بمحافظة الدقهلية في حصاد البصل الأحمر الطنطاوي المصري عالي الجودة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة 41 ألف فدان.

الدقهلية ضمن الـ10 محافظات الأوائل على مستوى الجمهورية فى إنتاج محصول البصل

وتعد محافظة الدقهلية من المحافظات المصنفة ضمن الـ10 محافظات الأوائل على مستوى الجمهورية فى إنتاج محصول البصل ذات الجودة العالية، من نوع "بصل أحمر طنطاوي"، وزادت نسبة المساحة المنزرعة عن ما سبق من الأعوام المنقضية.

ميت سويد مركز بني عبيد هي الأعلى نسبة في زراعة محصول البصل

ومن أشهر هذه المناطق داخل المحافظة هي ميت سويد مركز بني عبيد فهي الأعلى نسبة في زراعة محصول البصل، والتي تشتهر باسم "بلد البصل" أو "ميناء البصل" على مستوى محافظات مصر وخارجها.

عرض تفصيلي بالمساحات المنزرعة بمحصول البصل

وتقدم فيتو عرضا تفصيليا بأرقام المساحات المنزرعة بمحصول البصل على مستوى محافظة الدقهلية.

إجمالي المساحة المزروعة بصل 41 ألف فدان بالدقهلية

-ميت غمر 1700 فدان

-أجا 2800 فدان

-السنبلاوين 3200 فدان

-تمي الامديد 400 فدان

-المنصورة 5800 فدان

-دكرنس 600 فدان

-ميت سويد 6200 فدان

-منية النصر 6900 فدان

-المنزلة 5500 فدان

-طلخا 250 فدانا

-شربين 650 فدانا

-بلقاس 500 فدان

-جملة الائتنان 34500 فدان

-الإصلاح 5500 فدان

-الاستغلال 1000 فدان

بني عبيد في الدقهلية تضخ كميات كبيرة من محصول البصل خلال بدء موسم الحصاد الجديد

ويقوم مركز بني عبيد في الدقهلية بضخ كميات كبيرة من محصول البصل خلال بدء موسم الحصاد الجديد الذي بدأ فعليا داخل المحافظة، بضخ كميات كبيرة داخل السوق المصري، وتصديرها إلى محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن دعمت الدولة المواطنين لتحفيزهم على الإقبال على زراعة البصل وتوفير مساحات منزرعة أكبر من كل الأعوام السابقة.

مبادرة بني عبيد "هات شيكارتك وتعالى.. إلحق قبل ما يغلى"

وأطلق شباب بني عبيد مبادرة "لبيع البصل بأسعار مخفضة للمواطنين " تواصل فاعليتها للعام الثاني تحت شعار "هات شيكارتك وتعالي.. إلحق قبل ما يغلى".

حيث تهدف المبادرة إلى دعم المواطنين في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار، من خلال توفير كميات كبيرة من البصل بأسعار رمزية تقل عن السوق المحلي.

وقد لاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من الأهالي، الذين توافدوا، ليشتري كل مواطن ما يكفية للعام.

المبادرة للعام الثاني نتيجة للنجاح الذي حققته في نسختها الأولى

وأكد محمد عبد الغني شادي أحد شباب بني عبيد والقائم على المبادرة أن استمرارها للعام الثاني جاء نتيجة للنجاح الذي حققته في نسختها الأولى، حيث ساهمت في تخفيف العبء عن الأسر، وخاصة في المواسم التي يشهد فيها البصل ارتفاعًا في الأسعار.

المبادرة مدعومة بعدد من أهالينا الفلاحين وشباب متطوع يسهمون في توفير البصل بأسعار مناسبة.

وأشار "شادي" إلى أن المبادرة مدعومة من عدد من أهالينا الفلاحين وشباب متطوع يسهمون في توفير البصل بأسعار مناسبة، تعبيرًا عن المسؤولية المجتمعية ودعمًا للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

الجدير بالذكر أن المبادرة تقام في عدة مواقع حيوية داخل مدينة بني عبيد لتسهيل الوصول إليها، ومن المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة وسط دعوات لتكرار التجربة مع سلع غذائية أخرى.

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