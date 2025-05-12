دمياط في قلب القاهرة، إقبال جماهيري وثقة متزايدة بمعرض الأثاث في مدينة نصر (فيديو)

يشهد "معرض أثاث دمياط" المقام حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر إقبالًا جماهيريًا لافتًا، يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتج الدمياطي وأسعاره التنافسية.

هذا ما أكده محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث بدمياط، خلال تصريحات خاصة لفيتو، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية للمعرض، وهي النسخة الأربعون على مستوى الجمهورية، تشهد مشاركة أكثر من 100 عارض، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على نجاح المعرض وتميزه.



وأوضح مسلم أن هذا الإقبال نابع من "الثقة" التي بناها المنتج الدمياطي على مدار سنوات، حيث أن "العميل الذي اقتنى منتجًا دمياطيًا قام بترشيحه لمعارفه وأصدقائه، وهو ما يخلق دعاية حقيقية ومستمرة تصل إلى كل بيت مصري".

وأكد على أن تخصص المعرض في الأثاث تحديدًا هو ما يميزه عن غيره من المعارض العامة، مما يجعله وجهة رئيسية للباحثين عن أجود أنواع الأثاث.

يهدف المعرض بشكل أساسي إلى "خدمة شعب مصر" من خلال تقديم أسعار مناسبة للشباب، ودعم الصناعة المصرية التي تحظى بتقدير ودعم القيادة المصرية. وأشار مسلم إلى أن المنتج المصري، والدمياطي على وجه الخصوص، "أثبت جودته وعمره الطويل"، مؤكدًا على سعي النقابة لإعادة إحياء مقولة "منتجنا تتوارثه الأجيال".

مواعيد المعرض

يستقبل المعرض زواره الكرام يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 مساءً، ويستمر حتى يوم 17 مايو الجاري في مقره بجهاز تنمية المشروعات بشارع صلاح سالم.

تخفيضات الدورة 40

وأكد المدير التنفيذي أن الأسعار المعروضة تشمل "تخفيضات كبيرة" تجسيدًا لشعار المعرض "من الصانع للمستهلك"، مما يلغي تدخل الوسطاء ويقلل التكلفة على المستهلك.



وأضاف مسلم أن "دعم الدولة" ساهم بشكل كبير في توفير هذه الأسعار التنافسية، وهو ما لمسه العملاء خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن المعرض يتيح للمستهلك، مهما كانت ميزانيته، فرصة تجهيز منزله بالكامل من خلال مساحة عرض تبلغ 6000 متر مربع تضم أحدث وأجود الموديلات.

وفي تفصيل للأسعار، أوضح مسلم أن "غرف النوم الماستر الكبيرة" تبدأ أسعارها من 40 ألف جنيه مقارنة بـ 60 ألف جنيه خارج المعرض، بينما تبدأ "الأنتريهات" من 20 ألف جنيه و"الركن" من 18 ألف جنيه، مع توفر "غرف نوم أطفال" بأسعار متنوعة تبدأ من 17 ألف جنيه وتصل إلى أعلى المستويات. وأكد أن المعرض يستهدف "كافة المستويات" ويمكن من خلاله تأثيث "الشقة والقصر" على حد سواء.



يضم المعرض تشكيلة واسعة من "الريسيبشن" و"السفرة" بتصميمات وأقمشة متنوعة، مما يمنح العميل حرية الاختيار والتنسيق وفقًا لذوقه وإمكانياته.

وأعرب مسلم عن سعادته بالمبيعات الجيدة التي يحققها المعرض، مؤكدًا أن هذه المبيعات تساهم في "دوران عجلة الإنتاج" في دمياط وتخدم عددًا كبيرًا من الأسر العاملة في صناعة الأثاث.

معارض أخري



وأعلن مسلم أن نقابة صناع الأثاث بدمياط تحرص على إقامة مثل هذه المعارض بشكل دوري في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى محطات سابقة في 6 أكتوبر والعديد من المرات في جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى نوادي السكة والطيران والتوفيقية، ومدن أخرى مثل السويس والإسكندرية وشبين الكوم والمنيا. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "معرض أثاث دمياط هو ملك شعب مصر".



من جانبه، أكد البيان الصادر عن نقابة صناع الأثاث بدمياط أن المعرض يهدف إلى "دعم صناع الأثاث ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم عالية الجودة" و"إتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية" في إطار جهود محاربة الغلاء في قطاع الأثاث وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.



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