توريد 130 ألف طن قمح وصرف مليار و783 مليون جنيه مستحقات للمزارعين

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 130 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، بزيادة 20% مقارنة بالعام الماضى، مؤكدًا انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.

توريد 130 ألف طن قمح حتى الآن بزيادة 20% عن العام الماضي

وأكد المحافظ على جميع الجهات المعنية ضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت مليارا و783 مليون جنيه حتى الآن، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين، أنه نظرا لزيادة الكميات الموردة هذا العام مقارنة بالعام الماضى فقد تم السماح بزيادة السعات التخزينية بنسبة 20% للمواقع التخزينية التى بها مساحات تخزينية صالحة لاستلام وتخزين الاقماح المحلية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعًا تخزينيًا لاستقبال القمح المحلي، وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

وقد تم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعمًا لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.

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