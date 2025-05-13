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وفد منظمة الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لبحث سبل التعاون المشترك

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

 استقبل معهد تيودور بلهارس للأبحاث وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وفقًا لبنود اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بالمعهد كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع منظمة الصحة العالمية.

وفد منظمة الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لبحث سبل التعاون المشترك

وكان في استقبال الوفد  الدكتور أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتورة هاجر فتحي عبد المقصود الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات ورئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية بالمعهد. 

وقد استعرض الطرفان مجالات التعاون المشتركة بما يواكب تطلعات المعهد في دعم البحث العلمي وتطبيقاته في مجالات الصحة العامة والأمراض المتوطنة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة موسعة داخل المعهد شملت قسم الطفيليات، وقسم المالاكولوجي، وقسم المناعة، حيث اطلع أعضاء الوفد على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي حول المشروعات البحثية الجارية والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.


وأكد د. أحمد عبد العزيز مدير المعهد خلال اللقاء، على أهمية الشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز إمكانيات المعهد البحثية ودعم خططه الإستراتيجية في مكافحة الأمراض المتوطنة.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالمستوى العلمي المتقدم للمعهد، وبجهود الباحثين في تقديم بحوث تطبيقية تخدم المجتمع المحلي والدولي، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز أطر التعاون المستقبلي من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

رفع كفاءة الكوادر البحثية وتحقيق الأهداف المشتركة 

وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن تحديد أولويات التعاون ومجالات الدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي.

من الجدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يضم مركزًا للمواد البيولوجية والذي تم إنشاؤه عام 1989 من خلال اتفاقية بين المعهد ومركز أمراض المناطق الحارة وكلية العلوم التطبيقية بجامعة لويل- ماسوشيتس الامريكية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لإنتاج المواد البيولوجية اللازمة لبحوث للبلهارسيا التجريبية وبحوث العمليات بهدف تزويد آلاف الباحثين فى الجامعات والمعاهد البحثية فى مصر والخارج بالمواد البيولوجية والأنتيجنات وسلالات نقية من حيوانات التجارب اللازمة للبحوث التجريبية للبلهارسيا وغيرها، وبهدف توفير العديد من الخدمات والإستشارات للباحثين، كما يقوم المركز بالتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجالاته.

وقد تم ضم المركز اعتبارا من عام 2002 بعد انتهاء فترة الدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للوحدة ذات الطابع الخاص بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث بقرار مجلس إدارة المعهد، ويعتمد تمويليا على نفسه بتسويق منتجاته، كما تم اختياره عام 2003 ليكون مركزا للصحة العالمية لاختبار وتقييم المركبات الكيميائية والمستخلصات النباتية والحيوانية.

 

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