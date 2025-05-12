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محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالفيوم

غريق، فيتو
غريق، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض العثور علي جثة لشخص مجهول الهوية، كانت طافية على مياه بحر يوسف بعزبة  الياس التابعة لقرية هوارة المقطع، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها ونقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

جثة مجهولة على صفحة مياه بحر يوسف

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغا من أهالي عزبه الياس، بالعثور على جثة طافية علي مياه بحر يوسف، بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز الفيوم وقوات  الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الحثة، وتبين عدم وجود أي أوراق ثبوتيه تدل على هويته، ويرجح أن يكون قد جرفه التيار من منطقة أخرى.

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وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر  المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة تاريخ وساعة وسبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة كشف هويته وملابسات وفاته

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