فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي في الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسيراميكا

يدخل النادي الأهلي مساء اليوم مواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة تربعه على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتعزيز فرصه في المنافسة على مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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