خطة النواب: نطمئن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف

أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فصل الصيف الحالي لن يشهد انقطاع الكهرباء.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة موازنة وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد.



وقال عمر: هذه رسالة لطمأنة المواطنين، بشأن انقطاع الكهرباء هذا الصيف.

ممثل وزارة الكهرباء

جاء ذلك تعقيبا علي استعراض ممثل وزارة الكهرباء، مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بموازنة وزارة الكهرباء، والذى أعلن عن زيادة في دعم الكهرباء بقيمة ٧٥ مليار جنيه.

وأعلن عن تعاقد الدولة على شحنات غاز كافية لتشغيل محطات الكهرباء في فصل الصيف.

وأشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما تم إعلانه، مؤكدا أن ذلك هو مايهم المواطنين في فصل الصيف، ونريد طمأنتهم.

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