الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خطة النواب: نطمئن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فصل الصيف الحالي لن يشهد انقطاع الكهرباء.

 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة موازنة وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد.


وقال عمر: هذه رسالة لطمأنة المواطنين، بشأن انقطاع الكهرباء هذا الصيف.

 

ممثل وزارة الكهرباء

 

جاء ذلك تعقيبا علي استعراض ممثل وزارة الكهرباء، مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بموازنة وزارة الكهرباء، والذى أعلن عن زيادة في دعم الكهرباء بقيمة ٧٥ مليار جنيه.

وأعلن عن تعاقد الدولة على شحنات غاز كافية لتشغيل محطات الكهرباء في فصل الصيف.

وأشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما تم إعلانه، مؤكدا أن ذلك هو مايهم المواطنين في فصل الصيف، ونريد طمأنتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقي الخطه والموازنه النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قطاع الكهرباء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

مواد متعلقة

غياب وزير الثقافة عن اجتماع مناقشة موازنة البرامج والأداء يثير أزمة بلجنة خطة النواب

وزير الشباب في مجلس النواب: هناك فجوة بين المطلوب تنفيذه من مشاريع وبين المخصصات

ملخص ما حدث في جلسات الإيجار القديم بمجلس النواب (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

سبب مغادرة حسام عبد المجيد معسكر الزمالك وموقفه من مباراة بيراميدز

بلومبرج: ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية