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سياسة

وزير الشباب في مجلس النواب: هناك فجوة بين المطلوب تنفيذه من مشاريع وبين المخصصات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، فيتو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك فجوة بين المطلوب تنفيذه من مشاريع وبين المخصصات، مشيرًا إلى أنه لسد هذه الفجوة تم الاستعانة بالقطاع الخاص بما لا يجور على الحق المجتمعي، من خلال تخصيص عدد ساعات للاستهلاك الشخصي للنادي والأعضاء.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

وأكد "صبحي" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أنه على مدار توليه الوزارة تلقى آلاف الطلبات من النواب بالشيوخ أو النواب، ولم يتلقَ أي طلب شخصي من النواب، وكلها كانت طلبات لخدمة المواطنين وتحقيقها يساعدني في عملي ويحقق مصلحة المواطن.

أدعم النواب بشكل أكبر قبل الانتخابات

وقال الوزير أشرف صبحي: سأدعم النواب بشكل أكبر قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك رد للدعم الذي قدموه للوزارة طوال السنوات الماضية.

وشدد على أن هناك طلبات كبيرة يتلقاها من أعضاء البرلمان؛ نوابا وشيوخا"، ورغم ذلك لا توجد بينها طلبات شخصية، وإنما طلبات لتحقيق المصلحة الوطنية.
 

حجم الموازنات الحكومية ٣٠ مليار جنيه 

وأشار إلى أن حجم الموازنات الحكومية ٣٠ مليار جنيه و٢٤ مليارا من القطاع الخاص و٤ مليارات جنيه لمراكز الشباب و٨ مليارات جنيه للأندية، لكن نلفت انتباههم بعدم الاعتماد على الدعم الوزاري.

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