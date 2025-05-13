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حوادث

عذبتها حتى الموت، تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل طفلتها في المرج

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضها للتعذيب بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عثر بجسدها على آثار تعذيب، وتوفيت أثناء إسعافها.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين صحته، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تعرضت لوصلة تعذيب أسفرت عن وفاتها، وتم التحقيق مع الأم لكشف ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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