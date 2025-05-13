حبس المتهم بقتل زوج والدته 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس الابن الأصغر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوج والدته بالاشتراك مع والدته بسبب خلافات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة للانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، عن وفاة المتهمة الأولى زوجة المجني عليه منذ عام، بعد اتهامها بقتل زوجها بالاشتراك مع أولادها ودفنه بأرضية الشقة منذ 8 سنوات، كما تمكنت المباحث من إلقاء القبض على أحد المتهمين.

كما كشفت التحريات أن الطفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، وأن والدها كان قد تزوج من والدتها التي كانت مطلقة، ولديها طفلين من زواج سابق، وعمرهما تقريبا 12 و15 سنة، وأن والدتها كانت اختلفت مع والدها، وفي إثر هذا الخلاف، قامت بقتله طعنًا بسكين بمساعدة شقيقها الأكبر الذي يبلغ 22 سنة حاليا.

وتباشر النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من فتاة، تتهم فيه والدتها وشقيقيها بقتل والدها منذ 8 سنوات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بدفن جثة والدهم داخل شقة العائلة الكائنة بمنطقة محرم بك، دون أن يتم اكتشاف الجريمة منذ عام 2017، وذلك بسبب نشوب خلافات عائلية بين الأب وزوجته داخل الشقة، علي أثرها تطور إلى مشادة عنيفة، مما أدى إلى قيام الزوجة بطعن الأب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بمساعدة شقيقيها، الذين شاركا في الاعتداء عليه حتى فارق الحياة.

وأضافت الفتاة في أقوالها أمام جهات التحقيق أنها كانت شاهدة على الجريمة، لكنها لم تتمكن من الإفصاح عن الحقيقة طوال تلك الفترة بسبب الخوف والتهديد، وأن المتهمين قاموا بعد ارتكاب الجريمة بإخفاء الجثة بطريقة احترافية، حيث دفنوا جثمان والدها داخل أرضية الشقة، ثم أعادوا تركيب السيراميك لإخفاء أي أثر للجريمة، وواصلوا حياتهم كأن شيئا لم يكن.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، بصحبة رجال الأدلة الجنائية، وتم كسر أجزاء من أرضية الشقة المشتبه بها، وتم استخراج بقايا عظام يعتقد أنها تخص المجني عليه، وقد تم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليلها ومطابقتها.

كما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المبلغة ومن تبقى من سكان العقار وشهود العيان، كما تم استدعاء المتهمين الثلاثة لسماع أقوالهم ومواجهتهم بأقوال الابنة والمستجدات التي تم العثور عليها داخل الشقة.

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