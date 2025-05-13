الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

مباحث الأقصر تضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وبانجو وسلاح ناري

الأمن
الأمن

 نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية البغدادي دائرة مركز شرطة الأقصر، سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات ومشاجرة وسرقة.

حملات أمنية للقبض على متجري المخدرات في الأقصر 

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية» من ضبط المدعو «ا.م» 25 عاما، عاطل بحوزته كمية كبيرة نبات البانجو المخدر، وأيضا كمية من جوهر الحشيش المخدر، وفرد خرطوش وسلاح أبيض «كتر» ومبلغ مالي.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر تاجر المخدرات بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والسلاح الأبيض أداة لتقطيع الأحراز عند تسليمها لعملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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