ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش في الأقصر

تمكنت مباحث الأقصر من القبض على تاجر مخدرات شهير بمنطقة الشيخ موسى بالكرنك سبق اتهامه فى 30 قضية سابقة ومختلفة ما بين سرقة ومخدرات وفرض سيطرة.

ضبط تاجر مخدرات في الأقصر



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، إخطارا يفيد بضبط المدعو «ح.ص.م» 26 عاما، عاطل، مقيم بناحية الشيخ موسى بالكرنك دائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة وسلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في إلقاء القبض على تاجر المخدرات وبحوزته كيلو حشيش، و200 جرام شابو وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.