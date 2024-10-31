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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل دهب بطولة هيفاء وهبي في رمضان 2025

هيفاء وهبي، فيتو
هيفاء وهبي، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

 

مسلسل هيفاء وهبي في رمضان 2025

مسلسل دهب للفنانة هيفاء وهبي في رمضان 2025، من تأليف تامر عبد المنعم ومن إخراج مرقس عادل.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل أسود فاتح مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.


‎وانتهت هيفاء  في الفترة الماضية من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين الجمهور العاشق لهيفاء لمشاهدة فيلمها الجديد، خاصة بعد نجاحاتها المتتالية على الشاشتين الفضية والصغيرة.

 

وأكد الفنان تامر عبد المنعم مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة.


أعلن تامر عبد المنعم أن النجمة هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني ٢٠٢٥ من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا 
وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدًا أن بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلًا عن القنوات المصرية 
ومن جانبه أعرب مرقس عادل مخرج العمل عن سعادته وجود نجمة بحجم هيفاء في رمضان من خلال مسلسل دهب الذي يخرجه حيث أعلن حالة الطوارئ مع مؤلف العمل الفنان تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي سيصور بين القاهرة ودهب وقبرص وبيروت ولندن وقد تتجاوز ميزانيته الـ٩٠ مليون جنيه.

 

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