البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في 4 إيبارشيات

استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نشاطه الرعوي عقب عودته من جولته الخارجية في أوروبا، حيث استقبل أربعة من الآباء الأساقفة بالمقر البابوي بالقاهرة، في إطار متابعته المنتظمة للعمل الرعوي في الإيبارشيات.



الخدمة الرعوية

وخلال اللقاء، ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع أصحاب النيافة عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشيات المختلفة، وتبادلوا الرؤى حول احتياجات شعب الكنيسة وتطوير آليات الخدمة.

كما حرص الآباء الأساقفة على تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بسلامة العودة من زيارته الرعوية الأخيرة، التي شملت إيبارشية وسط أوروبا، وتضمنت زيارات رعوية لأبناء الكنيسة القبطية في كل من بولندا، رومانيا، صربيا، والتشيك.

وضم اللقاء كلًا من:

نيافة الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما بمحافظة سوهاج.

نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا.

نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالعصرة.



يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بالتواصل المباشر والدائم مع الأساقفة لمتابعة شؤون الخدمة في مختلف ربوع الوطن وخارجه.

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