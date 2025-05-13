الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

الإقامة الزرقاء،
الإقامة الزرقاء، فيتو

 أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للأفراد المؤهلين الإماراتية، قرارا يتيح للأفراد الذين يوجدون حاليًا خارج الدولة، التقديم على تأشيرة لسفرات عدة صالحة لمدة 180 يومًا من تاريخ الوصول إلى الدولة، لتسهيل إتمام جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الإقامة الزرقاء.

 

الفئات المستحقة الإقامة الزرقاء

 وحسب وسائل إعلام إماراتية؛ تمثل الإقامة الزرقاء أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة.

 

وبينت أن الفئات المؤهلة للتقديم على هذه التأشيرة: المؤثرون المتميزون، العلماء والباحثون، المستثمرون ورواد الأعمال، المخترعون والمبتكرون، المتخصصون في مجالات البيئة والطاقة والاستدامة والتغير المناخي.

 

إجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني

 وشددت الهيئة علي  أنها توفر خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإطلاق الإقامة الزرقاء.

 

خطوات للتقديم على التأشيرة

 وحددت عبر موقعها الإلكتروني خمس خطوات للتقديم على التأشيرة عبر منظومة الخدمات الذكية وتطبيق الهاتف الذكي (UAEICP)، تبدأ بتعبئة البيانات وإدراج المرفقات، ودفع الرسوم، والتقديم على الخدمة، وأخيرًا استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني، ويبلغ زمن التقديم على الخدمة سبع دقائق، فيما يبلغ زمن إنجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها يوم عمل.

وتتضمن المستندات المطلوبة نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، تكون صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر، وصورة شخصية ملونة فضلًا عن وثائق الدعم لأهلية الإقامة الزرقاء.

 

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