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خارج الحدود

الجامعة العربية: المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع وشريك رئيسي في العملية التنموية

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة، فيتو

أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة، من جانب قطاع كبير من الدول العربية في إطار دعم المرأة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وشريكا رئيسيا في العملية التنموية.

الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة

وأضافت أبو غزالة، في كلمتها أمام اجتماع رفيع المستوى بجامعة الدول العربية لإطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا اليوم الأربعاء، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.

 تأسيس منظومة إقليمية متكاملة

وشددت على أهمية تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.

 تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة

وأشارت أبو غزالة إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، وتكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

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جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة دعم ريادة المرأة الإمارات

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