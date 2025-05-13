الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في بولاق الدكرور

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

 أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة للعاطلين تهمة سرقة الهواتف المحمولة من المارة في دائرة قسم بولاق الدكرور، واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة قائلين: “الظروف اللي أجبرتنا على كده”.

 

سرقة شخصين لهاتف محمول شاب أثناء سيره في الشارع

 البداية، كانت بتقدم شاب ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد سرقة شخصين لهاتفه المحمول أثناء سيره في الشارع.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف، وأرشدا عنه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة بولاق الدكرور الجيزة سرقة الهواتف المحمولة

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