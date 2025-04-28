تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق لـ 13 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 5 عاطلين بتهمة التشاجر والشروع في قتل شاب في منطقة بولاق الدكرور، لجلسة 13 مايو المقبل.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم في يوم 19 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم جيهان.ص، وأحمد.س، وشقيقه كريم، وعدد من قاطني المنطقة، مما تسبب في تكدير الأمن والسكينة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية.

واضاف امر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان والمكان ضربوا المجني عليه الثاني عمدا مع سبق الإصرار بأن أعدوا سلفا أسلحة بيضاء عبارة عن سنجة ومطواة، وما أن ظفروا به حتى ضربوه مما اسفر عن اصابته بساقه اليسرى ويده اليمنى.

واشار أمر الإحالة ان الاعتداء اسفر عن إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه يستحيل برؤها متمثلة في بتر في إصبعي الإبهام والوسطى لليد اليمنى وكسر غير ملتحم بعظمتي الساق اليسرى، وقطع بالأوتار وعضلات الساق اليسرى، وإعاقة في حركات القدم اليسرى، وتقدر نسبتها بحوالي 25%، وكان ذلك حال تواجد المتهمة الخامسة برفقتهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

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