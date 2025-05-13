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رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 الأهلي وسيراميكا، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

 

تردد قناة ON Time Sports 1 HD الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا


القناة  ON Time Sports 1 HD  نايل سات | 11013

 أفقي | 27500 

DVB-S QPSK 5/6

ومن المقرر أن يعلق على المباراة محمد الكواليني.
 

مباراة الأهلي وسيراميكا

 يدخل النادي الأهلي مساء اليوم مواجهة صعبة أمام  سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة تربعه على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتعزيز فرصه في المنافسة على مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا 

 

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة. 

 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، أشرف بن شرقي.  

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. 

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