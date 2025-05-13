الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

إصابة 21 شخصًا في تصادم تريلا وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية

إصابة 21 شخصًا في
إصابة 21 شخصًا في تصادم تريلا بأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي

أصيب 21 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع صباح اليوم بين سيارة تريلا وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي، وتحديدًا عند طلعة السعدين في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان، بنطاق محافظة الشرقية.

إصابة 20 شخصًا في تصادم تريلا بأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية
إصابة 20 شخصًا في تصادم تريلا بأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية

 

إصابة 21 شخصًا في تصادم تريلا بأتوبيس

 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع الحادث، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

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وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، ورفع آثار التصادم لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.
 

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