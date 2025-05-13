رئيس غرفة القاهرة يشيد بدور الاتحاد العربي للحديد والصلب لتعزيز التعاون الاقتصادي عربيا

أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية الاتحاد العربي للحديد والصلب من أجل تكامل التعاون العربي في هذا القطاع ودعم هذه الصناعة الاستراتيجية.

تجديد الثقة في أيمن العشري عضوًا بالاتحاد العربي للحديد والصلب

جاء ذلك عقب تجديد الثقة به عضوًا بـ"الاتحاد العربي للحديد والصلب" خلال انتخاب الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، في دورته التي انعقدت في نواكشوط بدولة موريتانيا، حيث فاز برئاسة الاتحاد المهندس أحمد عز.



تأسس الاتحاد العربي للحديد والصلب، عام 1972، بهدف تنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي، ويسعى "الاتحاد" إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

وأكّد "أيمن العشري" أن تجديد الثقة به لعضوية الاتحاد العربي للحديد والصلب تضع مسئولية جديدة على عاتقه من أجل المساهمة في زيادة تعزيز العلاقات العربية في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، خاصة أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من أهم العناصر لتحقيق التنمية المُستدامة.



وقال "العشري" إنه سيسعى إلى تكثيف الجهود لزيادة العلاقات بين الدول العربية، خاصة في هذا المجال الاستراتيجي بما ينمي من اقتصاديات الدول العربية.

واختتم "العشري" تصريحاته: إن رئاسة هذا الاتحاد وعضويته تؤكد على الدور الريادي لمصر بشكل عام، وبصفة خاصة في مجال الحديد والصلب على صعيد المنطقة بل وعالميًا، موجهًا شكره للجمعية العمومية للاتحاد، ومُتمنيًا التوفيق لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وعقد الاتحاد العربي للحديد والصلب اجتماعي مجلس الإدارة رقم 130 والجمعية العامة رقم 58 يوم 11 مايو الجاري، في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمشاركة ممثلي 45 شركة من شركات الحديد والصلب من مختلف الدول العربية.

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