بسبب تصفية الحديد والصلب، انتقادات حادة للحكومة باجتماع صناعة النواب

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، في التعامل مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية.

مناقشة مشكلة تصفية شركة الحديد والصلب

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن عدم الشفافية من وزارة قطاع الأعمال العام، في التعامل مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية.

تأخر الحكومة في إنهاء عمليات التصفية

ووجه المشاركون في اجتماع لجنة الصناعة، انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.

غياب تفاصيل عمليات تصفية الحديد والصلب

كما اعترض أعضاء اللجنة، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.

مطالب ببيانات كاملة بما تم من إجراءات بشأن الحديد والصلب

وخلال الاجتماع أوصت اللجنة، بضرورة موافاتها ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، خصوصا وأن ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص، لم تكن واضحة.

فتح ملف تصفية شركة والصلب الشهر المقبل بحضور وزير قطاع الأعمال العام

وأوصت لجنة الصناعة، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.

وطالبت اللجنة، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف، خصوصا وأن قرار التصفية نحو 5 سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

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