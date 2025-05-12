الصحة تعلن نتائج الخطة العاجلة للسكان والتنمية.. خفض معدلات الإنجاب لـ2.4 والوصول إلى 2.1 في 2030.. والوزير يؤكد عدم التدخل في قرارات الأهالي لتحديد إنجاب الأطفال

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة احتفالية إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وإعلان نتائج المرحلة التجريبية للخطة اليوم الإثنين، بحضور الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية.

الوصول لمعدل إنجاب 2.1 في 2030

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية تستهدف الوصول لمعدل إنجاب 2.1 في 2030.

النتائج التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية

وأشار وزير الصحة أنهم لا يتدخلون في توجيه الأهالي لتحديد عدد الأطفال الذين ينجبونهم ولكن تستهدف الخطة توعية الأهالي بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وأهمية بناء الإنسان والبعد عن زواج الأطفال وبناء صحة الأجيال الجديدة بعيدا عن سوء التغذية والتقزم وتغيير مفاهيم الإنجاب لدى الأهالي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة، وربط النمو الاقتصادي بالتنمية البشرية أمر مهم.

وأشار وزير الصحة إلى أن القضية السكانية تلتهم كل التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأكد وزير الصحة أن النتائج التي وصلت إليها الخطة العاجلة للسكان والتنمية نتائج متقدمة في تحقيق انخفاض في معدلات الإنجاب، لافتا إلى أن خفض معدلات الإنجاب الي ٢.٤ أمر غير متوقع، وكان مخططا لتطبيقه في 2027

وأشار وزير الصحة إلى أن المجهود الذي بذل في المحافظات الأكثر إنجابا لخفض معدلات الإنجاب تسبب في نقلة نوعية في خطة السكان والتنمية.

ووجه الشكر إلي 37 وزارة وجهة حكومية تشترك في العمل بالخطة العاجلة للسكان والتنمية.

الخطة العاجلة للسكان والتنمية

من جانبها أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة للتوعية بمرض التقزم وخطورته.

وأشارت نائب وزير الصحة إلى وجود 26 ألف طفل يعاني من التقزم سنويا.

وأكدت بدء تنفيذ الخطة السكانية العاجلة من أجل القضاء على الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية والقضاء على المناطق الحمراء والصفراء.

وكشفت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، عن معدلات تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ضمن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027.

وأشارت إلى أنه من أبرز إنجازات الخطة تحقيق تراجع في معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع وعي الأسرة المصرية، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة والأمية، والتصدي للتحديات الصحية المرتبطة بـالتقزم والأنيميا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.

مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري

وكشفت الدكتورة عبلة الألفي عن مجهودات الدولة لتنمية رأس المال البشري منذ المراحل الأولى من عمر الطفل من خلال المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" التي تمثل أحد أهم محاور التدخل المبكر لتكوين إنسان سليم بدنيًا وذهنيًا، وتغيير حياة الأسرة المصرية.

وأكدت أن المبادرة تستهدف تحسين رعاية الطفولة المبكرة، وتقليل معدلات وفيات الأطفال، وتعزيز الوعي الصحي والتغذوي للأمهات والأسر من خلال تعزيز اللامركزية.

أشارت إلى تطوير المجلس القومي للسكان مؤسسيًا بالتعاون بين جميع الوزارات المعنية، إلى جانب تحقيق الحوكمة والميكنة، وتطوير شامل لمراكز الرعاية الأولية، كخطوة محورية للقضاء على ما يُعرف بـ"المناطق الحمراء" ذات المؤشرات الصحية المتدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.