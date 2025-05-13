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انتشال جثة غريق من مياه النيل بطريق السنطة - شرشابة (صور)

انتشال جثة غريق من
انتشال جثة غريق من مياه النيل بالغربية

نجح رجال الإنقاذ النهري بالغربية في انتشال جثة شاب مجهولة من بحر شبين طريق السنطة - شرشابة أمام قرية ميت ميمون وعلى الفور جرى نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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وتلقت غرفة النجدة بمحافظة الغربية إخطارًا يفيد بغرق شاب يدعي “محمد تامر عوف”  16 عام مقيم بقرية ميت ميمون أثناء الاستحمام في مياه بحر شبين وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقل رجال الإنقاذ بـ محافظة الغربية  لمكان البلاغ وتم انتشال جثة الشاب فيما يكثف رجال المباحث الجهود لمعرفة ملابسات العثور على الجثة بمياه النيل.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجاري العرض على النيابة.

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