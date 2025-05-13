الصين ترفع الحظر عن تسليم طائرات بوينج بعد الهدنة التجارية مع أمريكا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الصين رفعت الحظر عن تسليم طائرات "بوينج" بعد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.

"محادثات أمريكا مع الصين في جنيف ودية وبناءة

بالأمس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "محادثاتنا مع الصين في جنيف ودية وبناءة"، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ضبط العلاقات التجارية مع الصين

وأضاف ترامب: أعدنا ضبط العلاقات التجارية مع الصين.

وأوضح ترامب، أن أمريكا اتفقت مع الصين على تعليق الرسوم الجمركية لـ90 يوما.

تأثير الرسوم الجمركية على صناعة الطيران

وقالت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء قبل الماضي: إن شركات الطيران الصينية وبوينج تأثرت بشدة بالرسوم الجمركية الأمريكية وعبرت عن أملها في أن تستجيب الولايات المتحدة لمخاوف الشركات وتعمل على خلق بيئة تجارية مستقرة.

وهذا البيان هو أول تعليق من بكين على تأثير الرسوم الجمركية على صناعة الطيران منذ أن أعادت شركة بوينج الأميركية ثلاث طائرات من طراز 737 ماكس إلى الولايات المتحدة بعد إرسالها إلى الصين لتسليمها إلى عملاء صينيين.

وقالت بوينج الأسبوع الماضي: إن عددا من عملائها في الصين أشاروا إلى أنهم لن يستلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية، وإنها تتطلع إلى إعادة بيع عشرات الطائرات المحتمل عدم تسليمها للصين، وفق وكالة "رويترز".

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