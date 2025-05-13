الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

الاهلي
الاهلي

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة ضمن الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو 

ومن المقرر أن تقام مباراة تجمع بين فريق المصري البورسعيدي وفريق فاركو، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المكس.

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