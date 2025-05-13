لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة ضمن الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو

ومن المقرر أن تقام مباراة تجمع بين فريق المصري البورسعيدي وفريق فاركو، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.