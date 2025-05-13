الرمادي يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز الليلة

حدد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عصر اليوم موعدا لإلقاء المحاضرة الفنية على اللاعبين والإعلان عن تشكيل الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق إلى ملعب المباراة في السادسة مساء اليوم، لخوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، للقاء مهم وحاسم أمام بيراميدز، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويسعى بيراميدز وصيف الدوري الممتاز لحصد النقاط الثلاثة لمواصلة ملاحقة الأهلي صاحب الصدارة، فيما يأمل الزمالك صاحب المركز الثالث للعودة لسكة الانتصارات في المسابقة متمسكا بأمل ضعيف في إنهاء للدوري بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

تصريحات أيمن الرمادي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز

قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن الفريق مُقبل على مجموعة مباريات غاية في الأهمية، ابتداءً من لقاء بيراميدز في الدوري، وبعدها مواجهتي بتروجت وفاركو، قبل خوض مباراة مهمة جدًا، وهي نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

تصريحات أيمن الرمادي

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين، قبل لقاء بيراميدز المقبل في الدوري: "كل مباريات الدوري بالنسبة لنا محطات مهمة ومؤثرة في مسيرة الفريق، ولا أريد الحديث عن عامل الزمن والوقت، ولدي ثقة كبيرة في الفريق، وسيكون لدينا تغيير في المفاهيم الفنية، كما أتمنى أن نستطيع أن نجعل الزمالك يظهر بصورته الحقيقية الجيدة، ولا سبيل أمامنا سوى العمل، واستغلال كل دقيقة وكل ثانية لنعبر إلى منطقة جيدة في الأداء، وأعتقد أن الزمالك مُطالب باكتساب المزيد من الثقة في النفس، لأن الفريق يضم لاعبين كبارًا، ويلعبون لفريق كبير جدًا، وهم يدركون ذلك جيدًا، ولا نريد الزمالك أن يغلبنا الوقت، ونحن في تحدٍ مع الزمن".

وفيما يخص عودة بعض المصابين، قال الرمادي: "كل لاعب يعود له قيمته، والأمر يسعدني جدًّا، والوضع الطبيعي أن يكون الفريق مكتملًا، ولكن وجود المصابين خارج الفريق هو الأمر الغريب، لأننا في حاجة لمجهودات كل لاعب في الفترة الحالية".

وأضاف المدير الفني: "ناصر ماهر يحتاج لبعض الوقت قبل العودة للتدريبات، في حين أن محمد صبحي شارك مع الفريق في التدريبات، بينما يحتاج أحمد الجفالي لقليل من الوقت".

وواصل الرمادي قائلًا: "أرفض الأحاديث التي تتردد عن عدم خوض الزمالك للقاء بعدم جدية بعد الابتعاد عن الدوري، فنحن فريق كبير ونخوض كل المباريات من أجل الفوز، والزمالك فريق عريق، ونتطلع لتقديم أداء متميز، ومن يردد هذا الكلام لا يعلم تقاليد الأندية الكبيرة".

وتابع: "الزمالك تاريخه كبير وحافل يفتخر به الجميع، وأين أدبيات الرياضة؟ ولا أحب تداول هذه الأحاديث، وأي شخص يحترم ناديه لا يقبل أن يكون أداة مساعدة لأي فريق، وهدفنا مصلحة الزمالك، ونحن نادٍ قوي جدًّا، لن نلعب بـ300% من أجل مصلحة نادٍ آخر، أو نلعب بنسبة 50% لصالح نادٍ آخر، ونحن نادي الزمالك، لدينا أسس راسخة، هل المدير الفني يستطيع أن يطالب اللاعب بالتخاذل في أي مباراة ويفقد احترامهم له؟".

وفيما يخص عودة الجماهير، قال المدير الفني: "سعيد بأن الجماهير، وهي الداعم الأول لفريق كرة القدم، ستتواجد في لقاء الغد، والحقيقة الثابتة الراسخة أن جمهور الزمالك لا يختار التوقيت الذي يساند فيه الفريق، لأنه يقف مع الفريق في كل الأوقات، وأكثر أمر أحزن اللاعبين أنهم في الفترة الأخيرة لا يستطيعون إقناع جمهورهم، وأتمنى أن نقنع الجماهير في الفترة المقبلة، ونستطيع التغلب على عامل الزمن ونرضي طموحات الجماهير، فجمهور الزمالك جمهور عظيم، لأنهم من أكثر جماهير العالم المحبة التي لا تختار أوقاتًا لمساندة الفريق، وفي أقصى درجات الانكسار تجد الجماهير الزملكاوية مُساندة، وهذه حقيقة يعلمها الجميع باختلاف ميولهم، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونُقدّم الشكل الجمالي للفريق الذي تعوّد عليه الجمهور".

واختتم الرمادي قائلًا: "وضعنا برنامجًا خلال فترة التوقف المقبلة عقب لقاء بيراميدز، ولديّ تصور في بعض الأيام بتطبيق نظام اليوم الكامل للاعبين داخل النادي، وندرس آلية عمله، أو البديل بالانتظام في معسكر مغلق قصير لمدة 5 أيام، وهذه فترة ذهبية يجب استغلالها، لأنها مُتنفّس لنا من أجل تطبيق أفكار تساعد الفريق".

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4.

بينما سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48.

وأحرز مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث على نظيره بيراميدز في الدقيقة 81.

وسجل ياو أنور هدف البنك الأهلي الرابع على نظيره بيراميدز في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14.

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64.

سجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل محمد عواد بديلا له.

وسجل أحمد بلحاج هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 3+90.

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