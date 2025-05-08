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بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ فيتو نظام الدراسة بـ«الجامعة الأهلية»

د. محمد سامي عبد
د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
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كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، التي من المنتظر أن تبدأ الدراسة بها مع انطلاق العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

وأكد عبد الصادق في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، هو نفس نظام الدراسة المتبع بجامعة القاهرة الحكومية، دون اختلاف. 

وأوضح أن هناك بجامعة القاهرة الأهلية برامج مميزة، يطبق بها نظام الساعات المعتمدة، كما هو الحال في جامعة القاهرة الحكومية، وهناك برامج عادية يطبق فيها النظام التقليدي العادي المعتاد في مختلف الجامعات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الأمر متروك للطالب في اختيار البرنامج المناسب له، سواء بنظام الساعات المعتمدة أو النظام العادي. 

وقال: " الأمر لا يقف أبدا عند حدود برامج الساعات المعتمدة فقط". 

وكانت جامعة القاهرة الأهلية، قد أعلنت بدء التسجيل المبكر للالتحاق بها للعام الجامعي 2025 /2026، وبدأ أولياء الأمور في الإقبال على التسجيل بمقر الجامعة بوصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر منذ الأحد الماضي.

جدل بين أولياء الأمور بسبب نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور، ممن ذهبوا إلى مقر جامعة القاهرة الأهلية، لملء استمارة تسجيل الرغبات لأبنائهم، بعد أن أعلنت الجامعة عن بدء التسجيل المبكر للالتحاق بالجامعة، بسبب نظام الساعات المعتمدة. 

وكتب أولياء الأمور في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم فوجئوا بأن موظفي الجامعة يبلغوهم بأن نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، سيكون بنظام الساعات المعتمدة، في اختلاف واضح عن نظام الدراسة في مثيلاتها من الجامعات الأهلية الأخرى. 

وتساءل أولياء الأمور عن جدوى الالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية إذا كانت بنظام الساعات المعتمدة، في حين أن تلك البرامج متاحة بالجامعات الحكومية وبمصروفات ورسوم دراسية أقل. 

مصدر ينفي صحة قائمة المصروفات المتداولة لجامعة القاهرة الأهلية

ونفى مصدر مطلع بجامعة القاهرة، صحة القائمة المنتشرة بين أولياء الأمور والطلاب لمصروفات جامعة القاهرة الأهلية. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن القائمة المزعومة لمصروفات جامعة القاهرة الأهلية غير صحيحة بالمرة، مشيرا إلى أن الجامعة لم تعلن حتى الآن عن المصروفات الرسمية للجامعة. 

وأوضح المصدر، أن الجامعة لن تعلن تفاصيل مصروفات الكليات والبرامج الدراسية، إلا بعد بدء القبول الفعلي بالجامعة.

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