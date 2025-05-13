موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

ضرب منتخب مصر للشباب تحت 20 موعدا مع نظيره المنتخب المغربي في الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب فى دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل

منتخب مصر يتخطى غانا بركلات الترجيح

وحقق منتخب مصر للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما أمس باستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر

منتخب المغرب للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب المغرب يوم الخميس المقبل 15 مايو الجاري، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة

موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب افريقيا

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام جنوب إفريقيا في نفس الدور، الخميس المقبل أيضا في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر والسعودية

موعد نهائي أمم أفريقيا للشباب

وتقام مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب بين الفريقين الفائزين في الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي

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