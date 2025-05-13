الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

ضرب منتخب مصر للشباب تحت 20 موعدا مع نظيره المنتخب المغربي في الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب فى دولة تشيلي بشهر سبتمبر المقبل 

منتخب مصر يتخطى غانا بركلات الترجيح

وحقق منتخب مصر للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما أمس باستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر

 

منتخب المغرب للشباب، فيتو
منتخب المغرب للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب المغرب يوم الخميس المقبل 15 مايو الجاري، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة 

موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب افريقيا

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام جنوب إفريقيا في نفس الدور، الخميس المقبل أيضا في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر والسعودية 

موعد نهائي أمم أفريقيا للشباب

وتقام مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب بين الفريقين الفائزين في الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة منتخب المغرب أمم أفريقيا للشباب مصر ضد المغرب موعد مباراة مصر والمغرب منتخب غانا كأس العالم للشباب بدولة تشيلي

مواد متعلقة

أسامة نبيه يدخل في نوبة بكاء بعد التأهل لمونديال الشباب (صور)

مدرب المغرب: منتخب مصر يلعب بروح عالية وننتظر مباراة كبيرة أمامهم

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي أفريقيا ومونديال الشباب

منتخب مصر يفوز على غانا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ومونديال الشباب (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

منظمة الطيران المدني تحمل روسيا إسقاط الطائرة الماليزية وقتل جميع ركابها الـ 298 شخصا

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، البرقوق يتراجع 10 جنيهات وارتفاع الجوافة

البترول تعلن إجراءات جديدة بشأن صرف قيمة تعويض متضرري "البنزين المغشوش"

اعترافات أبطال فيديو اقتحام مسجد لضرب شاب بالسلام

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ورق العنب يتهاوى والليمون يواصل جنونه بزيادة كبيرة

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية