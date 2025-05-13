يلا بينا يلا على تشيلي يلا، احتفالات الشباب بعد الوصول لكأس العالم (فيديو)

رصدت صفحة اتحاد الكرة علي فيس بوك احتفالات لاعبي منتخب الشباب بعد الوصول لكأس العالم في تشيلي تحت عنوان "يلا بينا يلا على تشيلي يلا".

تأهل منتخب تحت 20 عامًا لنهائيات كأس العالم في تشيلي بعد تفوقه على نظيره الغاني بركلات الترجيح بعد التعادل (2 – 2) في المواجهة المثيرة التي شهدها ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب وأدارتها شاميرا نبادا من أوغندا.

كما تأهل الفراعنة الشباب إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب، لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.



أهداف مباراة مصر وغانا سجلها مؤمن شريف لمنتخب مصر في الدقيقتين 19 و27، بينما أحرز عبد العزيز عيسى هدف المنتخب الغاني الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وعادل عبد الحكيم سليمان الكفتين في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو منتخب مصر في تنفيذ كل الركلات بنجاح عبر أحمد عابدين، أحمد خالد "كاباكا"، سيف الدين سفاجا، محمد رأفت وعبد الله بوستنجي، في المقابل سجل رباعي منتخب غانا عبد العزيز عيسى ’ دينيس مارفو’ جوزيف أوبوكو وعزيز ميسباو 4 ركلات وتمكن الحارس البديل أحمد منشاوي من التصدي للركلة الثانية التي نفذها أنتوني دا كوستا.



بهذا الفوز، ضمن منتخب مصر بلوغ نهائيات كأس العالم في تشيلي للمرة التاسعة بعد غياب 12 عامًا كما ضمنوا مقعدهم في نصف النهائي وباتوا على بعد خطوتين فقط من استعادة اللقب الغائب منذ فوزهم بلقب نسخة 2013 بالجزائر عندما تفوقوا على منتخب غانا بركلات الترجيح أيضًا.

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