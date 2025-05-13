طقس الثلاثاء "مش بديع".. رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

حالة طقس غير مستقرة تشهدها البلاد اليوم الثلاثاء، حيث تشهد بعض المناطق نشاطا للرياح المثيرة للأتربة، فى الوقت الذى تشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء؛ ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى مع فرصة ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.



رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وخليج السويس ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات.

وأكد محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية، أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية والتى تكون حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين)، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 39

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41



الأرصاد تحذر من عودة ارتفاع درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بعد أن شهدت انخفاضا خلال الساعات الماضية، حيث تعاود الارتفاع بقيم تتراوح من 5:7 درجات مئوية، بدءا من الجمعة المقبل لتكون على السواحل الشمالية 26:36، وفى القاهرة الكبرى 36:38 درجة مئوية، وشمال الصعيد 38:41 درجة مئوية.

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