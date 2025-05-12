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أخبار مصر

صدمة لسكان الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا ليسود  طقس  حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الإثنين 12- 05 -2025 في محافظة الفيوم

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:24
 

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