الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بعد أن شهدت انخفاضا خلال الساعات الماضية، حيث تعاود الارتفاع بقيم تتراوح من 5:7 درجات مئوية، بدءا من الجمعة المقبلة لتكون على السواحل الشمالية 26:36  وفى القاهرة الكبرى 36:38 درجة مئوية، وشمال الصعيد 38: 41.

حالة الطقس غدا، فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة الفيوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

حالة الطقس غدا، فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

صدمة لسكان الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: بدء انخفاض درجات الحرارة اليوم

الأكثر قراءة

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

على رأسهم ربيعة وهاني، غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

عمرو أديب يسأل الحكومة: هو لما درجة الحرارة بترتفع بتقطعوا النور شوية؟

أسامة ربيع: نفكر في تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس 15% (فيديو)

نشوب حريق في الهيش على كورنيش النيل بالمعصرة والحماية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة عن الاحتياطي النقدي بعد انخفاض أسعار الذهب

لفتة إنسانية من الرئيس، السيسي يتابع الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم ويوجه بعلاجه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها باتخاذ القرارات الصائبة

موسم الحج 2025، ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية