محافظ جنوب سيناء يزف بشرى سارة بشأن نسب الإشغالات الفندقية

زف اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بشرى سارة بشأن نسبة الإشغالات الفندقية في المحافظة، مؤكدًا أن الإشغالات تجاوزت الـ 100%.

السبب وراء زيادة الإشغالات الفندقية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أنه بفضل البنية التحتية القوية التي قامت بها الدولة خلال الـ 4 سنوات الماضية من مواني ومطارات وفنادق، زادت نسبة الإشغالات الفندقية وانتعشت السياحة.

وتابع: هناك مليارات أنفقت في سبيل الصحوة السياحية التنموية التي نشهدها الفترة الحالية.

جينيفر لوبيز تزور جنوب سيناء

وأكد وجود الفنانة العالمية جينفر لوبيز في جنوب سيناء خلال شهر يونيو المقبل.

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