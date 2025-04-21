محافظ جنوب سيناء: خطة لتصدير التمور لأسواق جديدة بألمانيا وهولندا والسويد

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أهمية اكتشاف الذات وتعزيز القدرات الزراعية في سيناء، حيث يتم التركيز على ضرورة تطوير الصناعات التكميلية مثل التغليف والعبوات الكرتونية، التي كانت تُعتبر غير مهمة في السابق.

تصدير التمور الي ألمانيا وهولندا والسويد

وقال خالد مبارك خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة أزهري، إن هناك خطة واضحة لتعزيز التعاون مع الدول العربية والأوروبية، خاصة في مجال تصدير المنتجات العضوية، مثل التمور، إلى أسواق مثل ألمانيا وهولندا والسويد.

تحقيق عوائد للمزارعين

ولفت إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتسجيل التمور كمنتج مميز، مما يعزز فرص التسويق العالمية، مطمئنًا المزارعين في سيناء بأنهم في قلب اهتمام الدولة، وأن هناك استراتيجيات واضحة تهدف إلى تحسين أوضاعهم وزيادة إنتاجهم، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية التي ستساعد المزارعين على تحقيق عوائد غير متوقعة، مع التأكيد على أن الدولة تحميهم وتدعمهم.

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