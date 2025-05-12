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رياضة

أسامة نبيه يدخل في نوبة بكاء بعد التأهل لمونديال الشباب (صور)

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

رصدت صفحة اتحاد الكرة، فرحة ودموع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بعد إنجاز التأهل للمونديال تشيلي 2025 بالإضافة للتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد تخطي عقبة غانا.

 

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليًّا في مصر.

الفوز أهل منتخب مصر للشباب لمواجهة شقيقه المغربي في نصف نهائي البطولة.

 

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب المغرب يوم الخميس المقبل 15 مايو الجاري، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام الفائز من جنوب إفريقيا والكونغو في نفس الدوري في السادسة مساء.

وتقام مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي. 

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أسامة نبيه منتخب مصر للشباب تشيلي 2025 أمم أفريقيا للشباب غانا مصر والمغرب

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